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Бобби Портис: «Не верю, что Яннис может уйти из “Милуоки”

«Давайте честно, баскетбола в Милуоки вообще не было, пока Яннис не стал тем, кем он стал. И когда ты вложил столько сил в франшизу, так верил в нее, оставался лояльным так долго… Как я уже говорил, он пропитан “Бакс” насквозь.

Что бы ни писали в СМИ, какие бы слухи ни появлялись… Ну, серьезно, вы как фанаты баскетбола хотите видеть Янниса в «Торонто»?

Понимаете, о чем я? Я видел эти фотошопы с ним в форме «Рэпторс» на Bleacher Report, но давайте без шуток. Вы реально хотите видеть его в другой команде? Ладно, если я играю в NBA 2K, это одно. Меняй его куда хочешь, собирай суперкоманды, ок. Но в реальной жизни? Майка с номером 34 Янниса в «Рэпторс»? Это же смотрится неестественно.

Лично я? Не-а, я не верю, что он куда-то уйдет. Думаю, он останется в «Бакс», — сказал Портис.