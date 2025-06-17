Бобби Портис: «Не верю, что Яннис может уйти из “Милуоки”

Понимаете, о чем я? Я видел эти фотошопы с ним в форме «Рэпторс» на Bleacher Report, но давайте без шуток. Вы реально хотите видеть его в другой команде? Ладно, если я играю в NBA 2K, это одно. Меняй его куда хочешь, собирай суперкоманды, ок. Но в реальной жизни? Майка с номером 34 Янниса в «Рэпторс»? Это же смотрится неестественно.