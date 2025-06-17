Игорь Знаменский об обмене Бэйна: «Мне интересно, куда смотрит “Мемфис”

Мне больше интересно, куда смотрит «Мемфис». Они только что уволили тренера, с которым у них были лучшие результаты за долгое время. Непонятно, что такое Джа Морэнт. Непонятно, что такое Джарен Джексон-младший. Они собираются и Джексона тоже продать? И если да, то получат ли они больше, чем за Бэйна? И что делать с Морэнтом?", — задался вопросами Знаменский.