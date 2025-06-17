Игорь Знаменский об обмене Бэйна: «Мне интересно, куда смотрит “Мемфис”

Я уверен, что «Мемфис» просил Саггса — потому что зачем им мертвый Кентавиус Колдуэлл-Поуп — но получили отказ. Просили Энтони Блэка — получили отказ, и даже, скорее всего, они получили один выбор первого раунда сверху за то, что они забрали Колдуэлл-Поупа, потому что, ну, кому он сейчас нужен.
Мне больше интересно, куда смотрит «Мемфис». Они только что уволили тренера, с которым у них были лучшие результаты за долгое время. Непонятно, что такое Джа Морэнт. Непонятно, что такое Джарен Джексон-младший. Они собираются и Джексона тоже продать? И если да, то получат ли они больше, чем за Бэйна? И что делать с Морэнтом?", — задался вопросами Знаменский.