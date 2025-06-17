Остин Ривз: «Хочу провести всю карьеру в Лос-Анджелесе»

"Я считаю, для нас нет предела. Мы движемся в правильном направлении. Конечно, с приобретением Луки Дончича у нас появился будущий игрок уровня Зала славы в таком молодом возрасте, вокруг такого можно строить команду. А еще у нас остается Брон с его баскетбольным IQ — ему сорок, а он все еще носится по площадке!