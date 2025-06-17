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Остин Ривз: «Хочу провести всю карьеру в Лос-Анджелесе»

Ривз может стать свободным агентом следующим летом — на сезоне-26/27 рассчитана опция игрока (15 млн долларов). Ожидается, что он ее отклонит, чтобы получить более выгодное предложение.

"Я считаю, для нас нет предела. Мы движемся в правильном направлении. Конечно, с приобретением Луки Дончича у нас появился будущий игрок уровня Зала славы в таком молодом возрасте, вокруг такого можно строить команду. А еще у нас остается Брон с его баскетбольным IQ — ему сорок, а он все еще носится по площадке!

Лично я хочу быть в Лос-Анджелесе. Хочу провести всю карьеру в Лос-Анджелесе. Обожаю этот город, фанатов, погоду, гольф. И, конечно, «Лейкерс» — лучшая организация в лиге.

Я не обращаю внимания на слухи об обмене. Работаю изо всех сил, думаю, во многом благодаря этому я и оказался там, где нахожусь сейчас", — сказал Ривз.