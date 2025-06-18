Женская НБА. 20 очков Кларк помогли «Индиане» обыграть «Коннектикут», 34 очка Ионеску позволили «Нью-Йорку» уверенно победить «Атланту» и другие результаты

Женская НБА.
Регулярный чемпионат.
Индиана — Коннектикут — 88:71 (24:23, 23:16, 21:13, 20:19).
ИНДИАНА: Кларк (20 + 6 передач), Митчелл (17), Ховард (16 + 12 подборов).
КОННЕКТИКУТ: Чарльз (20), Нельсон-Одода (14 + 8 подборов), Браун (13).
18 июня. 2.00.
Нью-Йорк — Атланта — 86:81 (24:20, 16:23, 20:25, 26:13).
НЬЮ-ЙОРК: Ионеску (34 + 7 подборов + 5 передач), Стюарт (23 + 6 подборов), Джонс (10 + 10 подборов).
АТЛАНТА: Паопао (16), Грэй (14 + 5 подборов + 5 передач), Ховард (13 + 7 подборов + 9 передач).
18 июня. 2.00.
Чикаго — Вашингтон — 72:79 (26:11, 18:21, 12:24, 16:23).
ЧИКАГО: Кардосо (18 + 10 подборов), Риз (17 + 10 подборов + 5 передач), Эткинс (10 + 7 передач).
ВАШИНГТОН: Сайкс (32 + 5 передач), Ситрон (13 + 9 подборов).
18 июня. 3.00.
Даллас — Голден Стэйт — 80:71 (23:16, 16:20, 19:21, 22:14).
ДАЛЛАС: Бекерс (20), Огунбовале (19 + 5 подборов + 6 передач), Чарльз (10 + 5 подборов).
ГОЛДЕН СТЭЙТ: Биллингс (18 + 8 подборов), Торнтон (17 + 5 подборов), Амихере (14 + 6 подборов).
18 июня. 3.00.
Миннесота — Лас-Вегас — 76:62 (15:18, 15:21, 26:13, 20:10).
МИННЕСОТА: Уильямс (20 + 5 передач), Хидеман (12 + 6 подборов), Миллер (12), Смит (10 + 13 подборов).
ЛАС-ВЕГАС: Лойд (12 + 8 подборов), Митчелл (10 + 5 подборов).
18 июня. 3.00.
Лос-Анджелес — Сиэтл — 67:98 (19:26, 18:21, 14:28, 16:23).
ЛОС-АНДЖЕЛЕС: Джексон (17), Стивенс (16 + 10 подборов), Баркер (12 + 7 подборов).
СИЭТЛ: Огвумике (26 + 5 подборов), Уилер (15), Диггинс (15 + 7 передач), Кларк (14), Уильямс (11 + 7 передач).
18 июня. 5.00.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.