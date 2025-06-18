Женская НБА. 20 очков Кларк помогли «Индиане» обыграть «Коннектикут», 34 очка Ионеску позволили «Нью-Йорку» уверенно победить «Атланту» и другие результаты

Кейтлин Кларк набрала 20 очков и 6 передач в победной игре «Индианы» с «Коннектикутом». 34 очка Сабрины Ионеску помогли «Нью-Йорку» взять верх над «Атлантой». В активе Пейдж Бекерс 20 очков в победном матче с «Голден Стэйт».