Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Торнике Шенгелия переходит в «Барселону» с трехлетним контрактом

Переход подтвердил президент «Виртуса» Массимо Дзанетти.

«Он получил предложение, от которого нельзя отказаться, и вернется в Испанию. Он вложил сердце и душу в последние несколько матчей, никогда не видел такого уровня игры от него. С учетом уже оформленного нового соглашения он продемонстрировал невероятный профессионализм до последней минуты. Выдающееся, экстраординарное поведение», — поделился Дзанетти.

Шенгелия помог «Виртусу» взять очередной титул чемпиона Италии.

Форвард набирал 15,6 очка, 5 подборов и 2,7 передачи в сезоне-2024/25 Евролиги.

«Барселона» подписала с игроком трехлетнее соглашение по схеме «2+1», с обоюдной опцией на последний сезон.