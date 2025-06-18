Торнике Шенгелия переходит в «Барселону» с трехлетним контрактом

«Он получил предложение, от которого нельзя отказаться, и вернется в Испанию. Он вложил сердце и душу в последние несколько матчей, никогда не видел такого уровня игры от него. С учетом уже оформленного нового соглашения он продемонстрировал невероятный профессионализм до последней минуты. Выдающееся, экстраординарное поведение», — поделился Дзанетти.