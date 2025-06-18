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Деджонте Мюррэй: «НБА всегда была образцом профессионализма во всем. Никогда не видел такого, как в “Пеликанс”

"В какой-то момент в организации все стало просто ужасно. Кого-то уволили, кто-то ушел, появились новые люди.

Источник: Спортс"

У меня были свои проблемы: перелом руки, инсульт у матери, убили кузена, у дяди передозировка.

При этом я не получал самое необходимое от клуба. Не было расписания тренировок, подвоза, времени на практику на площадке. Я был зол, расстроен, постоянно напряжен. Это вымотало меня к моменту, когда я получил разрыв ахиллова сухожилия.

Никогда раньше не видел такого, что происходило в клубе. НБА для меня всегда была образцом высочайшего профессионализма", — заключил Мюррэй.

28-летний защитник провел первые 5 лет своей карьеры в «Сперс», а потом 2 года в «Атланте»,

Мюррэй отыграл всего 31 матч в свой первый сезон в «Новом Орлеане», набирая 17,5 очка (худший показатель за 4 года), 6,5 подбора, 7,4 передачи и 2 перехвата.