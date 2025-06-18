Литва потребовала от FIBA исключить израильтян из участников юниорского чемпионата мира

Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию, направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов.