Литва потребовала от FIBA исключить израильтян из участников юниорского чемпионата мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Федерация баскетбола Литвы обратилась с письмом в Международную федерацию баскетбола (FIBA) с требованием исключить сборную Израиля из числа участников чемпионата мира среди юниоров. Об этом ТАСС рассказал источник.
«Офис FIBA получил письмо, в котором Литва требует ответа до 12:00 завтрашнего дня, сможет ли Израиль выступить на чемпионате. Литва настаивает на исключении Израиля, чтобы играть вместо него на чемпионате, который откроется в конце месяца в Швейцарии», — рассказал собеседник агентства.
Юниорский чемпионат мира среди игроков до 19 лет пройдет в Швейцарии с 28 июня по 6 июля. Сборная Литвы в число участников не пробилась.
Израиль в ночь на 13 июня начал военную операцию, направленную против иранской ядерной программы. Менее чем через сутки исламская республика осуществила ответную атаку. В последующие дни Израиль и Иран вновь обменялись ударами. Обе стороны сообщили о погибших и пострадавших в результате этих атак, признали попадания по ряду объектов.