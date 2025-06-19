Мэджик Джонсон о продаже «Лейкерс»: «Фанаты должны быть в экстазе»

«Отличная работа со стороны Джини Басс, которая провела невероятную сделку и выбрала правильного человека, чтобы продолжить наследие клуба. Марк Уолтер — мой друг и деловой партнер — лучший выбор и лучший покровитель для будущего команды. Его достижения с “Доджерс” доказывают это. Он уже привел их к победе в двух Мировых сериях и 11 розыгрышах дивизиона за 12 лет.