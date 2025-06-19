Брайан Уиндхорст: «Хьюстон» и «Сан-Антонио» знают, что им не нужно делать лучшее предложение по Кевину Дюрэнту, потому что рынок ограничен"

«Это треугольник. Нужно определить место, куда захочет перейти Дюрэнт, сделку, которая удовлетворит “Санз”, и контракт, который удовлетворит партнера в сделке, на 1 год или с продлением.
Клуб не собирается действовать второпях и продолжает оценивать свои варианты. Если Дюрэнт продолжит ясно выражать свою позицию, не уверен, что получится добиться наиболее выгодных условий.
«Хьюстон» и «Сан-Антонио» (среди предпочтений Дюрэнта) понимают, что нет необходимости конкурировать с другими претендентами, потому что рынок ограничен.
Этот обмен будет очень сложно организовать", — заключил инсайдер ESPN.