«Гонка за MVP финала». Шэй Гилджес-Александер остается лидером, у Паскаля Сиакама лучшие шансы из игроков «Индианы»

Шэй Гилджес-Александер — главный претендент с учетом статуса фаворита «Оклахомы» и необходимой от него игры для победы. Джейлен Уильямс остается автором самого результативного выступления в финальной серии (40 очков) и оказывает высокое влияние на результат на обеих сторонах площадки.
Паскаль Сиакам поднялся в тройку претендентов и имеет лучшие шансы среди баскетболистов «Пэйсерс» после травмы Тайриза Халибертона.
Полный рейтинг:
Шэй Гилджес-Александер (предыдущее место — 1-е);
Джейлен Уильямс (3);
Паскаль Сиакам (4);
Тайриз Халибертон (2);
Ти Джей Макконнелл.