«Эх, надо было очков 30 набрать, чтобы люди такие: “Ооо, дух захватил его!” Паскаль Сиакам отреагировал на вирусное видео

«Эх, надо было очков 30 набрать, чтобы люди такие: “Ооо, дух захватил его!”.
Когда я хочу закрыть глаза, мне кажется, что я закрыл их, а на самом деле — нет. Раньше это происходило намного чаще, мне даже приходилось напоминать себе: «Закрой глаза, закрой глаза». Или прикрывать их ладонями.
По крайней мере, люди обо мне говорят, хоть немного, это уже неплохо", — сказал Сиакам.
По итогам матча 6-го матча финала против «Тандер» форвард записал на свой счет 16 очков, 13 подборов и 3 передачи, а «Пэйсерс» победили — 108:91.