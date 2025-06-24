Тайриз Халибертон после операции: «Я ни о чем не жалею, даже с разорванным ахиллом. Сделал бы это снова и снова ради этого города и своих братьев»

В 25 лет я уже понял: Бог никогда не дает нам больше, чем мы можем вынести. Я знаю, что выйду из этого испытания лучшим человеком и игроком. И, честно, прямо сейчас, даже с разорванным ахиллом, я ни о чем не жалею. Я бы сделал это снова и снова ради этого города и своих братьев. Ради шанса совершить что-то особенное.