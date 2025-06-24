Тайриз Халибертон после операции: «Я ни о чем не жалею, даже с разорванным ахиллом. Сделал бы это снова и снова ради этого города и своих братьев»

"Не знаю, как это описать, кроме как шок. Слова не передают эту боль. Разочарование невообразимо. Я работал всю жизнь ради этого момента, и вот чем все закончилось? Это просто нелепо.
Теперь, после операции, я бы хотел посчитать, сколько раз мне скажут, что я «вернусь еще сильнее». Какое клише, лол. Это полный отстой. Нога будто налилась свинцом. Но больнее всего, наверное, моей голове. Кажется, я несу чушь, но знаю, что когда-нибудь оглянусь и буду гордиться, что прошел через такое. Приятно выговориться, чтобы вы не видели, как сопливый пацан рыдает.
В 25 лет я уже понял: Бог никогда не дает нам больше, чем мы можем вынести. Я знаю, что выйду из этого испытания лучшим человеком и игроком. И, честно, прямо сейчас, даже с разорванным ахиллом, я ни о чем не жалею. Я бы сделал это снова и снова ради этого города и своих братьев. Ради шанса совершить что-то особенное.
Я не «должен» пройти через это — я могу пройти через это. Благодарен за этот путь. Вот увидите, как я вернусь. Так что дайте мне немного времени — я отряхнусь и снова стану лучшей версией Тайриза Халибертона", — написал баскетболист.