Чемпионат мира 3×3. Мужчины. Групповой этап. США сыграют с Латвией, Испания — с Нидерландами и другие матчи групп B и D

Улан-Батор.
Мужчины.
Групповой этап.
Группа B.
США — Латвия.
25 июня. 11.45.
Черногория — Монголия.
25 июня. 13.00.
Япония — Латвия.
25 июня. 13.25.
Черногория — США.
25 июня. 14.50.
Монголия — Япония.
25 июня. 15.15.
Положение команд: Латвия — 2−0, США — 2−0, Япония — 1−1, Монголия — 0−2, Черногория — 0−2.
Группа D.
Литва — Великобритания.
25 июня. 6.50.
Нидерланды — Швейцария.
25 июня. 7.15.
Великобритания - Испания.
25 июня. 8.40.
Швейцария — Литва.
25 июня. 9.05.
Испания — Нидерланды.
25 июня. 11.20.
Положение команд: Испания — 2−0, Нидерланды — 2−0, Швейцария — 1−1, Великобритания - 0−2, Литва — 0−2.
Группа A.
Положение команд: Германия — 2−0, Сербия — 1−1, Австралия — 1−1, Бельгия — 1−1, Мадагаскар — 0−2.
Группа С.
Положение команд: Китай — 2−0, Канада — 1−1, Пуэрто-Рико — 1−1, Австрия — 1−1, Франция — 0−2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.