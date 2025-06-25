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Чемпионат мира 3×3. Мужчины. Групповой этап. США сыграют с Латвией, Испания — с Нидерландами и другие матчи групп B и D

Чемпионат мира по баскетболу 3×3.

Источник: Спортс"

Улан-Батор.

Мужчины.

Групповой этап.

Группа B.

США — Латвия.

25 июня. 11.45.

Черногория — Монголия.

25 июня. 13.00.

Япония — Латвия.

25 июня. 13.25.

Черногория — США.

25 июня. 14.50.

Монголия — Япония.

25 июня. 15.15.

Положение команд: Латвия — 2−0, США — 2−0, Япония — 1−1, Монголия — 0−2, Черногория — 0−2.

Группа D.

Литва — Великобритания.

25 июня. 6.50.

Нидерланды — Швейцария.

25 июня. 7.15.

Великобритания - Испания.

25 июня. 8.40.

Швейцария — Литва.

25 июня. 9.05.

Испания — Нидерланды.

25 июня. 11.20.

Положение команд: Испания — 2−0, Нидерланды — 2−0, Швейцария — 1−1, Великобритания - 0−2, Литва — 0−2.

Группа A.

Положение команд: Германия — 2−0, Сербия — 1−1, Австралия — 1−1, Бельгия — 1−1, Мадагаскар — 0−2.

Группа С.

Положение команд: Китай — 2−0, Канада — 1−1, Пуэрто-Рико — 1−1, Австрия — 1−1, Франция — 0−2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей — московское.