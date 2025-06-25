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Кристапс Порзингис перейдет в «Хоукс», Джордж Ньянг — в «Селтикс», Теренс Мэнн — в «Нетс» в результате трехстороннего обмена

«Селтикс», «Хоукс» и «Нетс» согласовали трехсторонний обмен.

Источник: Спортс"

Центровой Кристапс Порзингис (29 лет, 218 см) перейдет из «Бостона» в «Атланту» вместе с драфт-пиком второго раунда (худший на драфте-2026).

«Хоукс» отправят форварда Джорджа Ньянга (32 года, 201 см) и драфт-пик второго раунда (изначально от «Кливленда» в 2031 году) в «Селтикс».

«Бруклин» получит от «Атланты» защитника Терэнса Мэнна (28 лет, 196 см) и 22-й выбор на драфте этого года.

Сделки по Дрю Холидэю и Кристапсу Порзингису позволят «Бостону» упасть ниже второго налогового порога и сэкономить порядка 180 миллионов долларов.