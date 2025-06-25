Кайри Ирвинг подпишет новый контракт с «Далласом» на 3 года и 119 миллионов долларов

Ирвинг (33 года, 188 см) восстанавливается после разрыва передней крестообразной связки. Защитник помог команде выйти в финал НБА в сезоне-2023/24 и набирал 24,7 очка, 4,8 подбора и 4,6 передачи и 1,3 перехвата в среднем в нынешнем розыгрыше чемпионата в 50 матчах.