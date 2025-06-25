«Сакраменто» будет основным претендентом на Денниса Шредера на рынке свободных агентов

Немецкий защитник (31 год, 185 см) завершил сезон в «Детройте» в результате участия в обмене Джимми Батлера в «Голден Стэйт». В активе Шредера 10,8 очка, 2,7 подбора и 5,3 передачи за 25,1 минуты в среднем в 28 матчах за «Пистонс». Игрок заработал около 13 миллионов за последний год по своему соглашению.