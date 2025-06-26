Мэтт Ллойд о Йоане Беранже: «Защитная универсальность сейчас наиболее критична в оценке центровых»

«Защитная универсальность сейчас является главным показателем для 5-й позиции в НБА. Кроме элитного защитника “краски” уровня Зала славы, как Руди Гобер.
Мы считаем, что в неразберихе Йоан сможет накрывать и защитника, и «винга» в разменах, если будет нужно. Его мобильность, гибкость, скорость находятся на элитном уровне. Эти навыки должны перейти в НБА.
Это не единственный показатель, на который мы смотрим, но защитная универсальность сейчас наиболее критична«, — рассказал генменеджер “Тимбервулвз”.