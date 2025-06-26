Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Авто/мото
Другие
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Мэтт Ллойд о Йоане Беранже: «Защитная универсальность сейчас наиболее критична в оценке центровых»

Команда взяла центрового Йоана Беранже (206 см, 18 лет) под 17-м номером на драфте-2025.

«Защитная универсальность сейчас является главным показателем для 5-й позиции в НБА. Кроме элитного защитника “краски” уровня Зала славы, как Руди Гобер.

Мы считаем, что в неразберихе Йоан сможет накрывать и защитника, и «винга» в разменах, если будет нужно. Его мобильность, гибкость, скорость находятся на элитном уровне. Эти навыки должны перейти в НБА.

Это не единственный показатель, на который мы смотрим, но защитная универсальность сейчас наиболее критична«, — рассказал генменеджер “Тимбервулвз”.