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Владимир Демин: «Надеемся, что Егор оказался в правильное время в правильном месте»

— Восьмой выбор — очень высоко. Ожидали?

— Восьмой выбор — это очень достойный результат. Мы находились глубоко в преддрафтовых процессах, понимали, какие игроки и команды участвуют в драфте, какие есть варианты и шансы у Егора. Но это лишь верхушка айсберга, на самом деле все гораздо сложнее и непредсказуемые, чем можно себе представить.

— Какие, по-вашему, перспективы у Егора конкретно в «Нетс»?

— О перспективах в «Нетс» сейчас говорить рано, команды находятся в стадии формирования составов, впереди еще будут обмены. Время покажет, но, на наш взгляд, «Нетс» — это очень серьезная организация, Нью-Йорк — огромный рынок, команда находится в стадии перестройки. Не будем загадывать, но надеемся, что Егор оказался в правильное время в правильном месте.

«Бруклин» выбрал 19-летнего российского разыгрывающего Егора Демина под восьмым номером драфта-2025.