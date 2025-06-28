Владимир Демин: «Надеемся, что Егор оказался в правильное время в правильном месте»

— О перспективах в «Нетс» сейчас говорить рано, команды находятся в стадии формирования составов, впереди еще будут обмены. Время покажет, но, на наш взгляд, «Нетс» — это очень серьезная организация, Нью-Йорк — огромный рынок, команда находится в стадии перестройки. Не будем загадывать, но надеемся, что Егор оказался в правильное время в правильном месте.