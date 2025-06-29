Николя Батюм отклонил опцию в соглашении с «Клипперс» на следующий сезон, у сторон есть взаимный интерес к подписанию нового контракта

По данным источников, между ветераном и «Лос-Анджелесом» есть взаимный интерес к новому соглашению. Клуб может предложить Батюму стартовую зарплату в 5,6 миллиона долларов (120% от его зарплаты в сезоне-2024/25) или использовать часть своего исключения среднего уровня (14,1 миллиона долларов), отмечает эксперт ESPN Бобби Маркс.