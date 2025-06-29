«Голден Стэйт» сделал квалификационное предложение Джонатану Куминге

В прошлом сезоне форвард в среднем набирал 15,3 очка и 4,6 подбора за матч. Он сыграл в 47 встречах регулярного чемпионата, пропустив 31 игру подряд из-за серьезной травмы лодыжки. Пока он восстанавливался, «Голден Стэйт» выменял Джимми Батлера. К концу регулярного сезона и в плей-офф Куминга выпал из ротации Стива Керра, но снова получил игровое время после травм Батлера и Стефена Карри. 22-летний форвард в среднем набирал 24,2 очка в последних четырех матчах серии второго раунда против «Миннесоты», которые пропустил Карри.