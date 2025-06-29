«Оклахома» обменяла Диллона Джонса и пик второго раунда в «Вашингтон» на Колби Джонса

Колби Джонс, в свою очередь, был выбран 34-м на драфте 2023 года. За два сезона в НБА он выступал за «Сакраменто» и «Вашингтон». В прошлом сезоне его статистика составила 4 очка, 2,2 подбора и 1,1 передачи за матч при 45,7% с игры и 32,7% из-за дуги (39 игр, 13,2 минуты).