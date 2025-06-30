Деандре Эйтон выкупит контракт и станет свободным агентом

Теперь он может подписать соглашение с любой командой, включая клубы, превысившие оба потолка, несмотря на зарплату выше 14,1 миллионов долларов. Ограничения, которые обычно накладываются на игроков с таким контрактом, как у Эйтона, действуют только в регулярном сезоне, пояснил эксперт ESPN Бобби Маркс.