Джеймс Харден заключит с «Клипперс» новый 2-летний контракт на 81,5 миллиона долларов

Харден принял участие в 79 матчах — это его лучший показатель с сезона-2016/17 — и вошел в пятерку игроков с наибольшим количеством сыгранных минут в лиге. Он стал единственным баскетболистом в прошедшем сезоне, набравшим 1500 очков, отдавшим 500 передач, совершившим 100 перехватов и 50 блок-шотов.