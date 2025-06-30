«Лейкерс» заинтересованы в переподписании Дориана Финни-Смита

Как сообщает инсайдер Марк Стейн, «Лейкерс» планируют сосредоточиться на подписании свободных агентов, чтобы решить проблему с позицией центрового, а также попытаться переподписать Дориана Финни-Смита. По информации Шэмса Чарании, Финни-Смит откажется от опции продления контракта на сезон-2025/26 стоимостью 15,4 млн долларов и станет свободным агентом.