«Орландо» отклонит опции в соглашениях Моритца Вагнера и Калеба Хьюстана

Брат звезды «Орландо» Франца Вагнера, Моритц Вагнер был выбран «Лейкерс» под 25-м номером на драфте НБА 2018 года. За первые три года он сменил три команды, а в конце сезона 2020/21 был отчислен «Бостоном», а затем подписан «Мэджик».