Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Давиде Анчелотти: «Винисиус забивал в финалах ЛЧ, помогал “Реалу” побеждать. Иногда игроки топ-уровня нуждаются в конфронтациях, и одни действуют как Месси, другие — как Роналду и Джордан»

"Винисиус помогал нам побеждать. Он забил два гола в двух финалах Лиги чемпионов, например. Он помог нам одержать много побед, и лично я навеки ему благодарен. Это мнение того, кто работал с ним четыре года и считает, что хорошо его знает.

Источник: Спортс"

"Винисиус помогал нам побеждать. Он забил два гола в двух финалах Лиги чемпионов, например. Он помог нам одержать много побед, и лично я навеки ему благодарен. Это мнение того, кто работал с ним четыре года и считает, что хорошо его знает. Мы много времени провели вместе.

Футболисты топ-уровня во время соревнований иногда нуждаются в конфронтации. Это случалось со всеми великими. Некоторые справляются с подобными ситуациями так, как это делал Марадона или делает Месси, например. Другие же идут на конфликт, как это делали Криштиану или Майкл Джордан.

Но я скажу так: Винисиус на поле — это не Винисиус вне поля. Вне игры он человек с добрым сердцем«, — сказал экс-ассистент главного тренера “Реала”.

Узнать больше по теме
Биография Майкла Джордана: карьера и личная жизнь баскетболиста
Майкл Джордан одна из немногих не просто великих, а величайших фигур в мировом баскетболе. Это не просто легенда «Чикаго Буллз», американец еще в годы своей карьеры стал символом игры с оранжевым мячом. Биография Майкла Джордана едва ли не идеальный пример достижений индивидуального спортсмена, сравнится с которым могут лишь единицы.
Читать дальше