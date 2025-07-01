Давиде Анчелотти: «Винисиус забивал в финалах ЛЧ, помогал “Реалу” побеждать. Иногда игроки топ-уровня нуждаются в конфронтациях, и одни действуют как Месси, другие — как Роналду и Джордан»

"Винисиус помогал нам побеждать. Он забил два гола в двух финалах Лиги чемпионов, например. Он помог нам одержать много побед, и лично я навеки ему благодарен. Это мнение того, кто работал с ним четыре года и считает, что хорошо его знает. Мы много времени провели вместе.