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Клинт Капела возвращается в «Хьюстон» (21,5 млн на три года)

Капела (31 год, 208 см) договорился об условиях трехлетнего соглашения — все три сезона гарантированы, а он получит 21,5 млн долларов.

Капела станет третьим центровым в «Хьюстоне», где уже есть Стивен Адамс и Алперен Шенгюн.

Сезон-24/25 Капела отыграл в «Атланте», где в среднем набирал 8,9 очка, 8,5 подбора, 1,1 передачи и 1 блок.