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Джордан Кларксон продолжит карьеру в «Нью-Йорке»

По информации Шэмса Чарании, Джордан Кларксон (33 года, 191 см) подпишет соглашение с «Нью-Йорком» после завершения процедуры выкупа контракта с «Ютой». У защитника оставался последний год с зарплатой в 14,3 миллиона долларов.

Источник: Спортс"

В прошлом сезоне Кларксон в среднем набирал 16,2 очка и отдавал 3,7 передачи в 37 матчах за «Джаз». С момента перехода в «Юту» шесть лет назад он стал одним из лучших «шестых» в лиге, а в сезоне-2020/21 получил награду «Лучший шестой игрок».