Джордан Кларксон продолжит карьеру в «Нью-Йорке»

В прошлом сезоне Кларксон в среднем набирал 16,2 очка и отдавал 3,7 передачи в 37 матчах за «Джаз». С момента перехода в «Юту» шесть лет назад он стал одним из лучших «шестых» в лиге, а в сезоне-2020/21 получил награду «Лучший шестой игрок».