Джарен Джексон подпишет продление с «Мемфисом» (240 млн на 5 лет)

Джексон три раза за карьеру попадал в символические сборные защитников и один раз становился лучшим защитником сезона. В прошлом году он был единственным «большим», набравшим 1500 очков и 100 блоков. Четвертый год подряд он реализует больше 100 трехочковых и делает больше 100 блоков.