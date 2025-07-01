Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Майк Браун — основной кандидат на место главного тренера «Никс»

Как пишет инсайдер ESPN Шэмс Чарания, это позволяет считать Брауна основным претендентом на место.

Майк Браун был уволен по ходу прошлого сезона из «Сакраменто».

За карьеру у Брауна 454 победы и 304 поражения. Он дважды признавался лучшим тренером года в НБА и выигрывал титул чемпионов в качестве помощника главного тренера «Голден Стэйт».