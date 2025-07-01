Майк Браун — основной кандидат на место главного тренера «Никс»

Майк Браун был уволен по ходу прошлого сезона из «Сакраменто».
За карьеру у Брауна 454 победы и 304 поражения. Он дважды признавался лучшим тренером года в НБА и выигрывал титул чемпионов в качестве помощника главного тренера «Голден Стэйт».
Как пишет инсайдер ESPN Шэмс Чарания, это позволяет считать Брауна основным претендентом на место.
Майк Браун был уволен по ходу прошлого сезона из «Сакраменто».
За карьеру у Брауна 454 победы и 304 поражения. Он дважды признавался лучшим тренером года в НБА и выигрывал титул чемпионов в качестве помощника главного тренера «Голден Стэйт».