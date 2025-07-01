Четыре команды за сутки обсуждали с Ричем Полом обмен Леброна Джеймса

Сейчас Леброн сосредоточен на выступлениях в составе, способном бороться за чемпионство. Рич сказал мне: «Нет никаких гарантий в построении такой команды, но мы знаем, как она должна выглядеть — и как не должна», — передает слова Пола Макменамин.