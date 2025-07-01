Жорди Фернандес: «Отношение Егора Демина к работе привлекло наше внимание»

Его умение бросать по кольцу. Он станет хорошим снайпером в этой лиге. Это еще один аспект, который нас вдохновляет, а также его отношение к работе. Мы знаем, что он будет приходить и выкладываться на каждой тренировке. Именно это привлекло наше внимание. Потому что, как вы знаете, мы не просто наблюдаем за тем, как они играют в официальных матчах, но и узнаем многое об этих ребятах«, — сказал главный тренер “Бруклина”.