Данкан Робинсон подпишет контракт на 3 года и 48 миллионов с «Детройтом»

Робинсон (31 год, 201 см) подпишет контракт на 3 года и 48 миллионов, который должен был получить Малик Бизли (28 лет, 193 см), находящийся под следствием из-за возможного участия в незаконной деятельности на ставках. Бизли был одним из лучших «снайперов» прошедшего чемпионата, «Детройт» рассчитывает, что Робинсон сможет компенсировать его отсутствие.