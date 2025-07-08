Паоло Банкеро подпишет 5-летнее продление на 239 млн долларов

Банкеро был выбран «Орландо» под 1-м номером на драфте-2022. В прошлом сезоне, несмотря на травму, из-за которой он пропустил 34 матча, форвард показал лучшие для себя показатели, набирая в среднем по 25,9 очка, 7,5 подбора и 4,8 передачи. Банкеро — восьмой игрок в истории, который набирает в среднем 25 очков, 7 подборов и 4 передачи в возрасте 22 лет и моложе.