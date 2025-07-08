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Паоло Банкеро подпишет 5-летнее продление на 239 млн долларов

Соглашение будет рассчитано на 5 лет, за которые игрок может заработать до 287 млн долларов. Итоговая сумма зависит от того, попадет ли игрок в символические сборные или получит награды MVP или «Лучший защитник».

Контракт включает опцию игрока на сезон-2030/31.

Банкеро был выбран «Орландо» под 1-м номером на драфте-2022. В прошлом сезоне, несмотря на травму, из-за которой он пропустил 34 матча, форвард показал лучшие для себя показатели, набирая в среднем по 25,9 очка, 7,5 подбора и 4,8 передачи. Банкеро — восьмой игрок в истории, который набирает в среднем 25 очков, 7 подборов и 4 передачи в возрасте 22 лет и моложе.

После трех сезонов в «Мэджик» Банкеро занимает третье место в истории клуба по результативности, уступая лишь Шакилу О’Нилу и Пенни Хардуэю.