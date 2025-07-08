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Кайл Лаури подпишет 1-летний контракт с «Филадельфией»

«Филадельфия» и свободный агент Кайл Лаури (39 лет, 183 см) согласовали 1-летний договор.

Источник: Спортс"

Чемпион НБА 2019 года в составе «Торонто» проведет свой 20-й сезон в лиге и третий подряд в «Сиксерс».

В прошлом сезоне Лаури в 35 матчах набирал в среднем 3,9 очка, 1,9 подбора и 2,7 передачи (худшие показатели за карьеру).