Василие Мицич договорился о выкупе контракта с «Милуоки»

Баскетболист отказался от 6,1 из 8,1 миллиона долларов, причитавшихся ему за сезон-2025/26. Оставшиеся 2 миллиона «Бакс» растянут на несколько лет.
Серб был обменян в «Милуоки» в рамках сделки, по которой «Шарлотт» получил Пэта Коннотона и два пика второго раунда.
В сезоне-2024/25 Мицич в среднем набирал 6,6 очка, 2,2 подбора и 3,1 передачи за игру в составе «Хорнетс» и «Санс», проведя 41 матч регулярного чемпионата.
Ожидается, что защитник вернется в Европу, где он остается востребованным игроком.