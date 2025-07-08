Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Игорь Кочарян о подписании Павла Савкова: «Для нас это уникальный прецедент — взять игрока из клуба Евролиги»

«Мы рады приветствовать Павла Савкова в нашей команде. Хочу подчеркнуть, что Павел присоединяется к МБА на правах аренды из клуба Евролиги “Баскония”. Для нас это уникальный прецедент — взять игрока из клуба Евролиги.

Источник: Спортс"

«Мы рады приветствовать Павла Савкова в нашей команде. Хочу подчеркнуть, что Павел присоединяется к МБА на правах аренды из клуба Евролиги “Баскония”. Для нас это уникальный прецедент — взять игрока из клуба Евролиги. Переговорный процесс оказался более длительным, чем мы ожидали, в связи с изменениями в менеджменте испанского клуба.

Тем не менее, мы уверены, что наше взаимовыгодное сотрудничество станет значительным подспорьем для дальнейшего развития Павла в карьере. Мы предоставим все необходимые условия, чтобы он мог прогрессировать и демонстрировать свой потенциал на самом высоком уровне. Приятно осознавать, что наши испанские коллеги, ознакомившись с системой МБА, доверили нам возможность работать с таким талантливым игроком", — сказал генеральный директор МБА-МАИ.