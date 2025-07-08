Игорь Кочарян о подписании Павла Савкова: «Для нас это уникальный прецедент — взять игрока из клуба Евролиги»

Тем не менее, мы уверены, что наше взаимовыгодное сотрудничество станет значительным подспорьем для дальнейшего развития Павла в карьере. Мы предоставим все необходимые условия, чтобы он мог прогрессировать и демонстрировать свой потенциал на самом высоком уровне. Приятно осознавать, что наши испанские коллеги, ознакомившись с системой МБА, доверили нам возможность работать с таким талантливым игроком", — сказал генеральный директор МБА-МАИ.