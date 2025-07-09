НБА объявила составы групп Кубка НБА

Четвертьфиналы пройдут 9−10 декабря, полуфиналы — 13 декабря в Лас-Вегасе. Финальный матч, который не будет учитываться в результатах и статистике сезона для обоих клубов, состоится 16 декабря в Лас-Вегасе.
Полное расписание будет объявлено в августе, одновременно с публикацией календаря матчей НБА на сезон-2025/26.
Кубок НБА.
Западная конференция.
Группа А.
Оклахома, Миннесота, Сакраменто, Финикс, Юта.
Группа B.
Лейкерс, Клипперс, Мемфис, Даллас, Новый Орлеан.
Группа C.
Хьюстон, Денвер, Голден Стэйт, Портленд, Сан-Антонио.
Восточная конференция.
Группа А.
Кливленд, Индиана, Атланта, Торонто, Вашингтон.
Группа B.
Бостон, Детройт, Орландо, Бруклин, Филадельфия.
Группа С.
Милуоки, Нью-Йорк, Чикаго, Майами, Шарлотт.