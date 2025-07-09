НБА объявила составы групп Кубка НБА

Четвертьфиналы пройдут 9−10 декабря, полуфиналы — 13 декабря в Лас-Вегасе. Финальный матч, который не будет учитываться в результатах и ​​статистике сезона для обоих клубов, состоится 16 декабря в Лас-Вегасе.