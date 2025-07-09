Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

НБА объявила составы групп Кубка НБА

Третий Кубок НБА стартует 31 октября. Групповой этап продлится до 28 ноября.

Четвертьфиналы пройдут 9−10 декабря, полуфиналы — 13 декабря в Лас-Вегасе. Финальный матч, который не будет учитываться в результатах и ​​статистике сезона для обоих клубов, состоится 16 декабря в Лас-Вегасе.

Полное расписание будет объявлено в августе, одновременно с публикацией календаря матчей НБА на сезон-2025/26.

Кубок НБА.

Западная конференция.

Группа А.

Оклахома, Миннесота, Сакраменто, Финикс, Юта.

Группа B.

Лейкерс, Клипперс, Мемфис, Даллас, Новый Орлеан.

Группа C.

Хьюстон, Денвер, Голден Стэйт, Портленд, Сан-Антонио.

Восточная конференция.

Группа А.

Кливленд, Индиана, Атланта, Торонто, Вашингтон.

Группа B.

Бостон, Детройт, Орландо, Бруклин, Филадельфия.

Группа С.

Милуоки, Нью-Йорк, Чикаго, Майами, Шарлотт.