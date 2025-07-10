Девин Букер согласовал продление контракта с «Финиксом» на 2 года и 145 миллионов долларов, обновив рекорд по зарплате в НБА

Аналитик Бобби Маркс оценивает общую сумму продления в 145,4 миллиона с зарплатой в 69,9 миллиона в сезоне-2028/29 и 75,5 миллиона в сезоне-2029/30, ориентируясь на 10% роста потолка зарплат.
Всего защитник заработает порядка 316 миллионов за следующие 5 лет в команде.
Стороны окончательно согласовали контракт в среду вечером в Лас-Вегасе на встрече Девина Букера и владельца клуба Мэта Ишбиа.
Букер отыграл 10 сезонов в «Финиксе», его лучшее достижение — выход в финал НБА в 2021 году.
В прошедшем чемпионате защитник набирал 25,6 очка, 4,1 подбора и 7,1 передачи в среднем. «Санз» не попали в плей-офф.