Девин Букер согласовал продление контракта с «Финиксом» на 2 года и 145 миллионов долларов, обновив рекорд по зарплате в НБА

Аналитик Бобби Маркс оценивает общую сумму продления в 145,4 миллиона с зарплатой в 69,9 миллиона в сезоне-2028/29 и 75,5 миллиона в сезоне-2029/30, ориентируясь на 10% роста потолка зарплат.