Фил Хэнди и Попай Джонс присоединятся к тренерскому штабу «Далласа»

Фил Хэнди работал в качестве ассистента в «Лейкерс», «Кавальерс» и «Рэпторс». Он был уволен из «Лейкерс» в 2024 году вместе с командой Дарвина Хэма. Последним местом его работы стала женская лига 3×3 Unrivaled.
Попай Джонс отыграл в НБА 11 лет и работал в качестве ассистента в «Нетс», «Индиане» и «Филадельфии», после чего присоединился к «Денверу» (2021−25), которому помог стать чемпионом.
Джонс ушел в рамках кадровых перестановок в «Наггетс», которые инициировало увольнение главного тренера Майка Мэлоуна.