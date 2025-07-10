Фил Хэнди и Попай Джонс присоединятся к тренерскому штабу «Далласа»

Фил Хэнди работал в качестве ассистента в «Лейкерс», «Кавальерс» и «Рэпторс». Он был уволен из «Лейкерс» в 2024 году вместе с командой Дарвина Хэма. Последним местом его работы стала женская лига 3×3 Unrivaled.