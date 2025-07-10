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Джордан Маклафлин подпишет однолетний контракт со «Сперс» на 3 миллиона долларов

Разыгрывающий (29 лет, 183 см) перешел в команду из «Сакраменто» по ходу прошлого сезона в рамках обмена Де’Аарона Фокса.

Источник: Спортс"

Маклафлин отыграл 18 матчей, набирая 2,5 очка, и 1,5 передачи за 6,9 минуты в среднем. Игрок реализовал 9 из 20 (45%) трехочковых бросков в этих играх.

Защитник проведет свой 7-й сезон в лиге в «Сперс», заработав порядка 3 миллионов долларов.