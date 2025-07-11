Егор Демин: «Я немного увлекся тем, что называл себя разыгрывающим. Теперь я предпочитаю говорить, что я плеймейкер»

«Я немного увлекся тем, что называл себя разыгрывающим. Теперь я предпочитаю говорить, что я плеймейкер. Хочу научиться играть без мяча: как быть каттером, как ставить заслоны, как подбирать мяч, улучшить свою игру в защите. В современном баскетболе есть плеймейкеры, которые не являются разыгрывающими, и именно так я себя вижу. Я хочу успевать везде на площадке», — заявил Демин.