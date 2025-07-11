Названы условия содержания задержанного во Франции российского баскетболиста

Бело заявил, что Касаткин содержится под стражей в обычных, но жестких условиях. Отмечается, что баскетболисту был предоставлен доступ в тюремный спортзал, чтобы тот мог заниматься физическими упражнениями.
Касаткина арестовали 21 июня в парижском аэропорту по запросу США. Россиянина обвиняют в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, и вел переговоры о выкупах в рамках этой сети. В данный момент баскетболист ожидает экстрадиции.
Последним клубом Касаткина был московский МБА-МАИ. В прошлом он жил и учился в США.