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Названы условия содержания задержанного во Франции российского баскетболиста

Адвокат задержанного во Франции российского баскетболиста Даниила Касаткина Фредерик Бело назвал условия содержания спортсмена в тюрьме. Его слова приводит RTVI.

Бело заявил, что Касаткин содержится под стражей в обычных, но жестких условиях. Отмечается, что баскетболисту был предоставлен доступ в тюремный спортзал, чтобы тот мог заниматься физическими упражнениями.

Касаткина арестовали 21 июня в парижском аэропорту по запросу США. Россиянина обвиняют в том, что он состоял в хакерской сети, действовавшей с помощью программ-вымогателей, и вел переговоры о выкупах в рамках этой сети. В данный момент баскетболист ожидает экстрадиции.

Последним клубом Касаткина был московский МБА-МАИ. В прошлом он жил и учился в США.