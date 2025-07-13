Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дилан Харпер набрал 16 очков за 20 минут в дебютной игре Летней лиги

Харпер пропустил предыдущие игры «Сан-Антонио» в Летней лиге из-за травмы и вышел на матч против «Далласа» в стартовом составе.

Источник: Спортс"

За 20 минут на паркете защитник принес своей команде 16 очков (5 из 12 с игры, 0 из 4 из-за дуги, 6 из 7 с линии), 6 подборов, 2 передачи при 2 потерях, 2 перехвата и 1 блок-шот.

19-летний Харпер помог своей команде добиться победы — 76:69.