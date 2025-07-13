Фред Ванвлит — новый президент профсоюза игроков НБА

Макколлум, занимавший пост президента последние четыре года и бывший вице-президентом профсоюза с 2018 по 2021 год, руководил переговорами по заключению семилетнего коллективного соглашения в 2023 году. Срок его полномочий истек, и теперь он перейдет на консультативную роль.