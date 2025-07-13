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Фред Ванвлит — новый президент профсоюза игроков НБА

Защитник «Хьюстона» Фред Ванвлит был выбран президентом Ассоциации игроков НБА, сменив на этом посту Си Джея Макколлума из «Вашингтона».

Ванвлит немедленно приступит к своим обязанностям, начав четырехлетний срок полномочий.

Макколлум, занимавший пост президента последние четыре года и бывший вице-президентом профсоюза с 2018 по 2021 год, руководил переговорами по заключению семилетнего коллективного соглашения в 2023 году. Срок его полномочий истек, и теперь он перейдет на консультативную роль.

Ванвлит, чемпион НБА 2019 года в составе «Торонто» и участник Матча всех звезд 2022 года, известен как игрок, прошедший все уровни баскетбола (начинал в G-лиге, не был выбран на драфте) и активно отстаивающий интересы профсоюза.

В состав Исполнительного комитета профсоюза входят:

Фред Ванвлит — президент.

Грант Уильямс — первый вице-президент.

Мэйсон Пламли — секретарь-казначей.

Джейлен Браун — вице-президент.

Джарен Джексон-младший — вице-президент.

Донован Митчелл — вице-президент.

Гарретт Темпл — вице-президент.

Карл-Энтони Таунс — вице-президент.

Гэйб Винсент — вице-президент.