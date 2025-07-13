Фред Ванвлит — новый президент профсоюза игроков НБА

Ванвлит немедленно приступит к своим обязанностям, начав четырехлетний срок полномочий.
Макколлум, занимавший пост президента последние четыре года и бывший вице-президентом профсоюза с 2018 по 2021 год, руководил переговорами по заключению семилетнего коллективного соглашения в 2023 году. Срок его полномочий истек, и теперь он перейдет на консультативную роль.
Ванвлит, чемпион НБА 2019 года в составе «Торонто» и участник Матча всех звезд 2022 года, известен как игрок, прошедший все уровни баскетбола (начинал в G-лиге, не был выбран на драфте) и активно отстаивающий интересы профсоюза.
В состав Исполнительного комитета профсоюза входят:
Фред Ванвлит — президент.
Грант Уильямс — первый вице-президент.
Мэйсон Пламли — секретарь-казначей.
Джейлен Браун — вице-президент.
Джарен Джексон-младший — вице-президент.
Донован Митчелл — вице-президент.
Гарретт Темпл — вице-президент.
Карл-Энтони Таунс — вице-президент.
Гэйб Винсент — вице-президент.