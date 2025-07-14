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Овечкин о сравнениях с Джорданом: «Небо и земля, он величайший. Зачем себя возвышать? Надо оставаться на земле»

— Александр, вы как‑то признавали, что вы большой фанат сериала про Майкла Джордана «Последний танец». Он в нем признавался, что порой для него проблема — пройти от отеля и прогуляться по улице, потому что налетают со всех сторон.

Источник: Спортс"

— Александр, вы как‑то признавали, что вы большой фанат сериала про Майкла Джордана «Последний танец». Он в нем признавался, что порой для него проблема — пройти от отеля и прогуляться по улице, потому что налетают со всех сторон. Вы что‑то подобное ощущаете в Вашингтоне или в Москве?

— Такого, конечно, нет, но если сравнивать меня с Майклом Джорданом, то это небо и земля. Джордан — это величайший, то же самое, как моя мама [Татьяна Овечкина] в баскетболе, двукратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка Европы.

— Вы так говорите — «небо и земля», может, вы все‑таки приблизились чуть‑чуть хотя бы? Вы так скромно [говорите].

— Нет. Зачем себя возвышать? Надо оставаться на земле, — сказал капитан «Вашингтона».

Тимофей Мозгов: «Овечкин и Леброн — две машины, ходячие легенды. Люди, которым памятники можно ставить при жизни, — большая редкость».

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