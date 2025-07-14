Овечкин о сравнениях с Джорданом: «Небо и земля, он величайший. Зачем себя возвышать? Надо оставаться на земле»

— Александр, вы как‑то признавали, что вы большой фанат сериала про Майкла Джордана «Последний танец». Он в нем признавался, что порой для него проблема — пройти от отеля и прогуляться по улице, потому что налетают со всех сторон. Вы что‑то подобное ощущаете в Вашингтоне или в Москве?