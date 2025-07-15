Пол Джордж перенес артроскопическую операцию на колене после травмы, полученной на тренировке

35-летний форвард в последние годы сталкивался с множеством травм и сыграл всего 41 матч в прошлом сезоне из-за проблем с пахом, пальцем руки и коленом. Это уже пятый раз за последние шесть лет, когда он провел менее 60 игр за сезон.