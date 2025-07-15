Пол Джордж перенес артроскопическую операцию на колене после травмы, полученной на тренировке

Теперь Джордж начнет программу реабилитации, а его состояние будет оценено снова перед началом тренировочного лагеря в сентябре.
35-летний форвард в последние годы сталкивался с множеством травм и сыграл всего 41 матч в прошлом сезоне из-за проблем с пахом, пальцем руки и коленом. Это уже пятый раз за последние шесть лет, когда он провел менее 60 игр за сезон.
Кроме того, Джордж в среднем набирал всего 16,2 очка за игру — его худший показатель за последние десять лет. Для него сезон завершился в марте после инъекций в левую приводящую мышцу и левое колено.
Девятикратный участник Матча всех звезд НБА вступает во второй год четырехлетнего контракта с «Филадельфией» на сумму 212 миллионов долларов, подписанного прошлым летом.