Дереку Лайвли потребовалась операция по удалению костных шпор в правой ступне

21-летний баскетболист отыграл всего 38 матчей в регулярном чемпионате, набирая 8,4 очка, 7,2 подбора и 2,4 передачи в среднем.
Ожидается, что Лайвли восстановится к тренировочному лагерю.
Центровому «Далласа» потребовалось удалить костные шпоры в правой ступне. До этого Лайвли пропустил более двух месяцев из-за стрессового перелома в правом голеностопе.
21-летний баскетболист отыграл всего 38 матчей в регулярном чемпионате, набирая 8,4 очка, 7,2 подбора и 2,4 передачи в среднем.
Ожидается, что Лайвли восстановится к тренировочному лагерю.