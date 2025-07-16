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Дереку Лайвли потребовалась операция по удалению костных шпор в правой ступне

Центровому «Далласа» потребовалось удалить костные шпоры в правой ступне. До этого Лайвли пропустил более двух месяцев из-за стрессового перелома в правом голеностопе.

Источник: Спортс"

21-летний баскетболист отыграл всего 38 матчей в регулярном чемпионате, набирая 8,4 очка, 7,2 подбора и 2,4 передачи в среднем.

Ожидается, что Лайвли восстановится к тренировочному лагерю.