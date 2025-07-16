Адам Сильвер о расширении НБА: «Никакой предопределенности, но мы приступаем к глубокому анализу»

Хотелось бы иметь большое количество свободных мест, чтобы удовлетворить спрос множества рынков, которые заинтересованы в баскетболе НБА, но мы должны расширяться очень аккуратно и точечно, чтобы это в целом имело смысл в рамках лиги", — заключил комиссионер.