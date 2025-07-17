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Джеймс Харден помог «Клипперс» победить в борьбе за Брэдли Била

На защитника «Санз» после выкупа контракта рассчитывали «Бакс», «Лейкерс», «Уорриорз», «Тимбервулвз» и «Хит».

Источник: Спортс"

По информации инсайдера Шэмса Чарании, ключевым стало участие Джеймса Хардена в процессе переговоров. Он оказал влияние как на сторону клуба, так и на Била и его представителей, общаясь с ними напрямую.

«Клипперс» рассматривают защитника в качестве идеального дополнения ядру команды из Хардена и Кавая Ленарда. Бил, несмотря на неудачный для «Финикса» сезон и сложную обстановку в клубе, набирал 17 очков в среднем, реализуя 49,7% бросков с игры и 38,6% трехочковых.

32-летний баскетболист подпишет с клубом 2-летнее соглашение на 11 миллионов с опцией игрока на второй сезон.